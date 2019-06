Corinne ist 23 und HIV-positiv

Wann und wie hast du selbst konkret erfahren, dass du HIV-positiv bist?

Meine Pflegeeltern haben mich langsam an das Thema herangeführt. Als ich noch klein war, habe ich meine Mutter zum Beispiel gefragt, warum ich immer so viele Medikamente nehmen muss. Da erklärte sie mir, dass ich ein krankes Blut hätte und die Tabletten dafür sorgten, dass es gesund wird. Ich wusste also, dass ich irgendeine Krankheit habe, ich hatte nur keinen Namen dafür. Aber das war okay, weil meine Eltern mir alle Fragen, die ich sonst dazu hatte, immer beantworteten. Als ich dann 13 war, hat sich meine Schule an dem Benefiz-Lauf „Run for Life“ beteiligt. Zuhause habe ich meinen Eltern erzählt, dass wir für Kinder in Afrika laufen, die „Aids haben, oder so“. Kurz darauf haben wir uns alle an einen Tisch gesetzt und dann haben sie mir alles erzählt.