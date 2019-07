Was macht der Vergleich mit anderen mit uns?

„Was für ein Klischee“, war in dem Moment alles, was ich dachte. Ich scrollte weiter. Doch im Lauf des Tages musste ich immer wieder an den rosafarbenen Babyfuß denken. Wieso habe ich eigentlich noch kein Verlangen nach einem Kind?, grübelte meine innere Stimme. Tickt da überhaupt so etwas wie eine biologische Uhr in mir? Müsste ich nicht wenigstens geheiratet haben in meinem Alter?