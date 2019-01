Trotzdem nehmen weiterhin rund sieben Millionen Frauen in Deutschland die Pille. 52 Prozent der Deutschen, die in einer Beziehung sind, bevorzugen die Pille als Verhütungsmittel – womit sie der beliebteste Empfängnisschutz hierzulande ist. Doch seitdem die Pille für Lungenembolien, Todesfälle und Thrombosen verantwortlich gemacht wird, bemerken Frauenärzte immer mehr besorgte Gesichter in ihren Arztpraxen. Hat sich unsere Generation jahrelang unbewusst einer Gefahr durch die regelmäßige Hormoneneinnahme ausgesetzt? Haben wir durch das als so wundervoll angepriesene Zaubermittel womöglich eine Thrombose entwickelt, die Lust am Sex und die Fruchtbarkeit verloren? Oder ist sogar an unser Leben in Gefahr? Was ist an den Mythen rund um die Anti-Baby-Pille wirklich dran?