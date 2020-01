„Man schneidet sich bei einer Sterilisation nicht die Eier ab!“

Wie reagieren Menschen auf deine Entscheidung?

Ich habe viele Reaktionen in die verschiedensten Richtungen bekommen und mir deswegen gedacht, dass es zu schade wäre, das Thema nicht öffentlich zu debattieren. Viele finden meine Entscheidung zur Sterilisierung mutig. Das finde ich krass, denn für mich ist das nur der logische Schritt. Es wird erwartet, dass man Kinder will. Dadurch, dass man wider der Norm handelt, ist es plötzlich mutig und was ganz Großes. Diese Norm, die bei jeder schlechten Liebeskomödie transportiert wird, schwingt wirklich bei jeder Konversation, die ich zu diesem Thema führe, mit. Und dann kommt oft ‚Was ist, wenn dann die eine Frau kommt, die Liebe deines Lebens, und die will Kinder?‘ Da kann ich nur sagen, ich bin sehr transparent in meiner Entscheidung. Außerdem werde ich oft gefragt, was passiert, wenn ich alt und allein bin.