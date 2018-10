Klingt dann wiederum ganz schön gruselig. Denn wenn der Chef sehen kann, wann du wie lange schläfst, wann du nachts aktiv bist oder nicht – das hat irgendwie nicht mehr so viel mit Privatsphäre zu tun. Trotzdem scheint der Gedanke, den Mitarbeitern ein gutes Gefühl beim Ausschlafen zu geben, erstmal sehr lobenswert. Besonders in einer Gesellschaft wie Japan. Denn dort arbeiten viele Menschen ja bekanntlich so viel, dass sie an Überarbeitung erkranken oder gar sterben.