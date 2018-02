Wenn die Nacht kommt, kommt die Angst

Nyktophobie nennen Experten dieses Phänomen: die krankhafte Angst vor dem Dunkeln. Fast jedes Kind hat sie; spätestens als Jugendliche überwinden wir diese Angst aber. Das gelingt jedoch nicht jedem. Wie viele Erwachsene sich bei Dunkelheit fürchten, ist unklar. Der Psychologe Ralph Schliewenz schätzt die Zahl der Betroffenen auf unter fünf Prozent. Die Psychologin Birgit Spieshöfer geht von einer wesentlich höheren Dunkelziffer aus: „Es ist eine weit verbreitete Angst. Ich habe einige Patientinnen, die mir erzählen, dass sie nachts nicht oder kaum schlafen können, wenn ihr Partner nicht da ist.“ Auch das ist ein Beispiel für Nyktophobie.

Doch woher kommt die unbegründete Angst vor der Nacht? „Das ist immer individuell verschieden“, sagt Spieshöfer. Koko glaubt, es liegt an den ganzen Krimis, die sie als Kind geguckt hat. Für Spieshöfer reicht das als Erklärung nicht aus: „Da muss schon noch mehr dazukommen. Eine persönliche Prädisposition zum Beispiel.“ Damit meint sie eine besondere Empfänglichkeit für die Schreckensbilder, die Horrorfilme oder dergleichen übermitteln. „Je sensibler man ist, desto mehr nimmt man wahr und desto anfälliger ist man für sowas“, sagt Spieshöfer, „und je jünger wir sind, desto unmittelbarer erleben wir Filme. Sie lösen direkt was in uns aus. Wir haben noch nicht die Fähigkeit erlernt, das, was in uns angetriggered wird, wegzurationalisieren.“

Koko ist fünf Jahre alt, als sie anfängt – statt zu schlafen – mit ihrer Mutter Tatort zu gucken. „Ich habe danach oft sehr intensiv geträumt“, erinnert sie sich. Eine lebhafte Fantasie kann Nyktophobie durchaus beflügeln, sagt Spieshöfer: „Es gibt immer wieder Untersuchungen, die zeigen: Unser Verstand kann nicht wirklich unterscheiden, ob uns etwas tatsächlich passiert ist oder wir es uns nur vorgestellt haben.“

Albträume hat Koko keine

In Kokos Kindheit liegt aber noch eine weitere Ursache begraben, mit der sich die 22-Jährige ihre Angst vor der Dunkelheit erklärt. Sie wuchs als Einzelkind in einem großen Landhaus in Brandenburg auf, in der Nähe eines Hundert-Seelen-Dorfes. Ihr Vater legte nur wenig Wert auf Sicherheit. Die Haustür stand den ganzen Tag offen. Erst nachts sperrte er sie ab. Für den Psychologen Ralph Schliewenz mögliche Hinweise darauf, dass hinter Kokos Angst vor der Dunkelheit wahrscheinlich ganz natürliche, existenzielle Ängste stecken: Angst vor Einsamkeit, Ausweglosigkeit, Kontrollverlust. Kokos Situation als Einzelkind könnte diese Urinstinke noch verstärkt haben, vermutet Spieshöfer.

Die beiden Psychologen haben aber noch einen weiteren möglichen Erklärungsansatz für Kokos Nyktophobie: ein Trauma, ein emotional belastendes Erlebnis, das sich bei Dunkelheit abgespielt haben könnte. Ob sie je etwas Schlimmes in dem abgeschiedenen Landhaus erlebt habe? „Eigentlich nicht, nee“, sagt Koko. Eigentlich. „Ich glaube, ich würde mich daran erinnern“, fügt sie hinzu. Dann fällt ihr doch noch etwas ein. „Einmal ist jemand in unserer Abwesenheit durch unser Haus marschiert und hat es ausgekundschaftet.“ Doch was dieser Mann genau wollte, was sich exakt zugetragen hat – das hat ihr Vater ihr nie erzählt.

Eine Geschichte, die einer fantasievollen Person viele Lücken lässt, um sie zu füllen. Koko jedoch spielt den Vorfall runter. Er ist für sie nicht mehr als eine Randnotiz. Generell scheint sie an Ursachenforschung nicht groß interessiert. Was die Psychologin Spieshöfer zu einer weiteren möglichen Erklärung für Kokos Angst vor der Nacht bringt: „Das Dunkel symbolisiert unser Unbewusstes. Deshalb würde ich bei Nyktophobie-Patienten immer nachfragen: Was steckt im Unbewussten dieses Menschen, was ihm Angst bereitet?“ Angst vor der Dunkelheit, weil Dunkelheit Konfrontation mit dem Unterbewusstsein bedeutet also. Und das nicht nur auf metaphorischer Ebene: „In unseren Träumen sind wir ganz unmittelbar mit unserem Unterbewusstsein in Kontakt“, sagt Spieshöfer. Auch Schliewenz berichtet: „Bei vielen Patienten stellt sich heraus, dass sie gar keine Angst vor der Dunkelheit haben, sondern vor dem Träumen.“

Albträume hat Koko keine, sagt sie. Dennoch bringt sie die Rolle, die ihr Unterbewusstsein bei ihrer Phobie spielen könnte, selbst zur Sprache: „Ich glaube, dass man in seinem Schlafzimmer ziemlich verletzlich ist. Dass man dort am angreifbarsten ist, weil es sehr privat ist. Schlafen ist intim. Tagsüber rüstet man sich, trägt unter Umständen sogar eine Fassade. Aber in der Nacht lässt man das alles los.“ Steckt hinter Kokos Nyktophobie also womöglich die Furcht, ganz und gar sie selbst zu sein und sich dadurch verwundbar zu machen?