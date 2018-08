Solche Schicksale will der schottische Verwaltungsbezirk North Ayrshire Council, in dem knapp 140.000 Menschen leben, vermeiden: Frauen sollen dort von nun an in sämtlichen öffentlichen Gebäuden, wie zum Beispiel Bibliotheken oder Gemeindezentren, freien Zugang zu Sanitärprodukten haben. So sollen sie in den Toilettenräumen von rund 100 Gebäuden Tampons und Binden gratis aus Automaten ziehen können. In den weiterführenden Schulen des Bezirks werden außerdem schon länger kostenlose sanitäre Produkte angeboten.