„Wer schafft das bitte, sich da so abzugrenzen?“

Wenn ein Kind an Krebs erkrankt, macht das etwas mit jedem Menschen, der davon erfährt. Allein die Vorstellung, wie viele Schmerzen und Ängste der kleine Mensch nun ertragen muss, ist schwer auszuhalten. Manche erleben solche Schicksale aber täglich hautnah mit. Einer von ihnen ist ein junger Mann, der sich auf Twitter und seinem Blog „Chemokasper“ nennt. Er berichtet dort anonym über seinen Alltag als Krankenpfleger in der Kinderonkologie. Seinen echten Namen will er auch in diesem Interview nicht lesen, weil er Privates über seine Patient*innen schreibt und ihre Identität schützen möchte. Uns hat er erzählt, warum er das Thema trotzdem in die Öffentlichkeit trägt.