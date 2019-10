„Die Hose war mir über den Tag hinweg zu klein geworden“

Laura Larsson, Moderatorin bei „Radio Fritz“ und dem Podcast „Herrengedeck“, leidet unter der Krankheit Lipödem. Lipödem ist eine Störung der Fettverteilung im Körper. Vor allem an Beinen, Hüfte und auch an den Armen vermehrt sich das Fett krankhaft und wird zu einer schmerzhaften Belastung. Die Krankheit bricht nur bei Frauen aus. Laura spricht auf Instagram offen über die Krankheit und hat sich mit uns am Telefon über die Auswirkungen, anstehende OPs und die hohen Kosten unterhalten.