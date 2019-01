Mehr als 100.000 Menschen fanden: nein. Sie unterschrieben und teilten die Petition für eine größere Reichweite. Und das mit Erfolg. Am Dienstag teilte die Krankenkasse Veronika per E-Mail mit, dass die Bewilligung für den Rollstuhl nun vorliegen würde. Veronika ist erstaunt, was mit ein wenig Druck von außen alles möglich ist. „Ich weiß nicht, was in der Zeit nach der Antragstellung, also zwischen Oktober und Dezember, passiert ist. Für mich wirkt es so, als hätte die Krankenkasse gar nichts gemacht. Aber als die Infos über die Petition dann zur AOK durchgedrungen sind, haben sie plötzlich gesagt, dass das mit den Gutachten nur ein Serviceangebot war, für eine bessere Beratung für mich und dass jetzt ganz schnell entschieden würde.“