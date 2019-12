„Ich brauchte einfach schnellstmöglich Hilfe“

Auch Dina*, 27, nimmt das Angebot des Studierendenwerks in Anspruch. Als sie sechs Jahre alt ist, verliert sie ihre Mutter. Als ihr Opa im Frühjahr 2016 stirbt, fällt sie in ein ähnlich tiefes Loch wie damals bei ihrer Mama: Sie kommt kaum aus dem Bett, schämt sich für ihre dunklen Gedanken. Sie weiß: Sie braucht wieder Hilfe. Im Gegensatz zu Chrissi kennt sie ihre Symptome schon: Motivationslosigkeit, negative Gedanken, Zweifel. Bevor sie sich an das Studierendenwerk wendet, hatte sie schon drei Therapien in ihrer Heimat in Österreich hinter sich. Alle Therapeut*innen bekam sie damals über persönliche Kontakte – musste also nie Listen mit Nummern durchtelefonieren, um einen Ersttermin zu ergattern. „Eine Therapeutin in Berlin zu finden kam mir vor wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Dieser Suche fühlte ich mich in meinem Zustand einfach nicht gewachsen. Ich brauchte einfach schnellstmöglich Hilfe.“