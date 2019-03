Der Film zeigt durch Gespräche mit Betroffenen, Ärzten und Aktivisten, dass oftmals die Schule einer der auslösenden Faktoren für eine depressive Erkrankung sei. „Insgesamt haben wir jetzt 16 Monate an unserem Projekt und den beiden Petitionen gearbeitet“, erzählt Alexander. „Uns ist es wert, darüber zu berichten. Es gibt in dieser Hinsicht so viel Leid in unserer Klasse und an unserer Schule. Und niemand achtet darauf. Die meisten fühlen sich einfach nur im Stich gelassen.“