Diese Organisation hilft Polinnen, in Berlin abzutreiben

jetzt: Eine Frau aus Polen möchte einen Schwangerschaftsabbruch in Deutschland durchführen lassen. Wie kann sie vorgehen?

Meggi: Sie kann sich per Telefon, Facebook oder E-Mail bei uns melden. Wir schicken ihr dann eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen rund um den Schwangerschaftsabbruch. Wenn sie noch früh in der Schwangerschaft ist, erklären wir, dass es die Möglichkeit gibt, bei Women Help Women Abtreibungspillen zu bestellen, die sie zu Hause anwenden kann. Außerdem informieren wir sie über die rechtliche Lage in Deutschland. Zum Beispiel, dass ein Schwangerschaftsabbruch nur bis zur 14. Schwangerschaftswoche möglich ist und dass sie drei Tage vor dem Abbruch eine Schwangerschaftskonfliktberatung machen muss. Nach dieser Mail kann sie sich entscheiden, ob sie den Abbruch in Berlin durchführen will oder nicht. Wenn sie sich dafür entscheidet, übernehmen wir das Organisatorische: Wir machen Termine mit der Beratungsstelle und der Klinik, organisieren einen Schlafplatz und Dolmetscher. Außerdem unterstützen wir sie finanziell, wenn sie sich sonst einen Abbruch nicht leisten kann.