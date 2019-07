„Ich habe mich bewusst alleingelassen gefühlt“

Auch Marie spricht von einer „Situation, in der man ganz andere Dinge im Kopf hat“, aber ihr war die Strecke bis zur Praxis in Passau daher eher egal: „Für den Abbruch ein Stück fahren zu müssen, war für mich das geringere Übel“, sagt sie, „mir war es einfach nur wichtig, endlich Hilfe zu bekommen und dass es vorbei ist.“ Marie entschied sich für eine Ausschabung – ein operativer Eingriff, bei dem die Gebärmutterschleimhaut abgetragen wird. Sie erzählt von zwölf anderen Frauen, die gleichzeitig mit ihr für eine Abtreibung in der Praxis waren: „Ich hab dort gewartet und die ganze Zeit gesehen, wie eine nach der anderen in den OP gefahren wurde und eine Viertelstunde später schlafend wieder herauskam.“ Gleichzeitig wirkte das alles sehr normal und routiniert – das habe es noch viel absurder gemacht.