„Ich bin ein ungewolltes Kind“

„Meine Mutter wurde mit 19 Jahren schwanger, als sie noch in einem russischen Dorf lebte. Mein Vater und sie wollten zwar verhüten, allerdings ging das nur schwer. Es gab Kondome ausschließlich in der Dorf-Apotheke zu kaufen – und wer das tat, galt in der kleinen Gemeinde sofort als Schlampe. Als sie dann schwanger wurde, versuchte sie, mich mit Tabletten für Kühe abzutreiben. Die wurden den Tieren gegeben, damit sie nicht schwanger wurden, aber trotzdem Milch gaben. Das funktionierte bei vielen Mädchen, aber bei ihr nicht. Sie musste mich austragen.