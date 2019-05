Erst gab es nur sehr teure Zahncremes von Anbietern aus fernen Ländern, wo man es mit den Inhaltsstoffen in Kosmetika und Hygieneprodukten nicht ganz so ernst nimmt. Doch schnell wanderten die schwarzen Aktivkohle-Zahnpasten auch in deutsche Drogerieläden, wo sie in hipper Aufmachung den weißen Klassikern Konkurrenz machten. Zuletzt kündigte dann auch noch die Kardashian-Schwester Kendall Jenner an, eine eigene Aktivkohle-Zahnpflege-Serie herausbringen zu wollen. Spätestens da war die Kohle für die Zähne im Mainstream angekommen.