Vor ein paar Tagen meldete sich Giertz erneut auf ihrem Youtube-Kanal – und hatte statt eines „shitty robots“ „shitty Nachrichten“ zu teilen: Ihr Gehirntumor, dem sie den Namen „Brian“ gegeben hat, ist wieder da. Die Ärzte hatten bewusst einen kleinen Teil des gutartigen Tumors in einem Bereich ihres Gehirns belassen, da dort die Gefahr zu groß gewesen wäre, bei der OP wichtige Bereiche des Gehirns zu verletzen. Giertz war also durchaus bewusst gewesen, dass der Tumor möglicherweise wieder wachsen könnte. Doch in dem Video erzählt, dass sie nicht davon ausgegangen war, dass das so schnell passieren würde. Sie erzählt, wie sehr sie die Nachricht, dass der Tumor zurückgekommen ist, diesmal mitgenommen hat. Beim ersten Mal habe es immerhin so etwas wie einen Neuigkeitswert gegeben, der die Erfahrung interessant gemacht habe. Jetzt hingegen sei sie nur deprimiert und traurig. Sie wolle nicht das „Tumor-Mädchen“ sein, sondern die Frau, die für ihre miserablen Roboter berühmt ist. Auch wenn sie diesmal nicht operiert werden muss, sondern der Tumor bestrahlt wird, bestehen durch die Behandlung gravierende Risiken: Sie könnte erblinden, ihr Gehör verlieren oder dement werden.