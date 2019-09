Was, wenn Influencer*innen der Fame zu viel wird?

Im Netz berühmt werden – das klingt offenbar so verlockend, dass nicht nur immer mehr Jugendliche Youtuber*innen zu ihren größten Idolen zählen, sondern auch viele selbst Youtube-Star werden wollen. Aber was macht diese Internet-Berühmtheit mit einem? Was passiert, wenn plötzlich alles nicht mehr so gut läuft? Die Psychotherapeutin Franziska Koletzki-Lauter behandelt junge Menschen, denen der Fame zu viel geworden ist.