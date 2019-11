Ein Computerspiel soll zeigen, wie sich eine Angststörung anfühlt

Das Kinderzimmer ist dunkel, draußen gewittert es. Auf dem Boden liegen Luftballons, auf dem Tisch stehen Geschenke und ein Geburtstagskuchen. Es sind keine Gäste da. Sobald man per Mausklick etwas anfasst, schimpft eine Stimme: „No, Idiot!“ oder „Why did you do that?“. „Fractured Minds“ heißt das Computerspiel, das den Spieler oder die Spielerin in solche beklemmenden Szenarien versetzt, während er oder sie sich von Raum zu Raum vorkämpft, um am Ende ein Monster zu besiegen. Die Figur bekommt dabei immer wieder Herzrasen und wird von der inneren Stimme erniedrigt.