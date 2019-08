„Für mich war es wichtig, dass ich das mit meinem Körper machen darf“

Einen Unterschied gibt es auch bei den Informationen, die man über Sterilisationen online finden kann: Während Frauen wie Kira die Praxen einzeln abfragen müssen, gibt es auf vasektomie.de beispielsweise ein Verzeichnis, in dem sich Ärzte und Ärztinnen, die Männer sterilisieren, registrieren können, sodass an sie als Mann sehr leicht und in der Nähe finden kann. „Wenn es sowas für Männer gibt, dann sollte es das auch für Frauen geben“, findet Susanne Rau. Sie hat deswegen das Projekt „Selbstbestimmt steril“ gegründet, das im Herbst in einen Verein überführt werden soll. Sie und das Team aus mittlerweile sieben Frauen wollen eine interaktive Karte erstellen, in der Ärzte und Ärztinnen vermerkt sind, die junge Frauen auch unter 30 und auch ohne Kinder sterilisieren, damit die nicht selten lange und demütigende Suche für junge Frauen ein Ende hat.