Die Videos mit Erfahrungsberichten zu psychischen Krankheiten sind aus gutem Grund so erfolgreich auf Youtube. Schwab erklärt das so: „Je mehr Selbstoffenbarung jemand betreibt, desto sympathischer wird er anderen, in diesem Fall den Zuschauern. Am beliebtesten ist also, wer erzählt, was er Schreckliches durchgemacht hat.“ Dieser Mechanismus kann aber dazu führen, dass viele mehr sagen, als sie ursprünglich preisgeben wollten.