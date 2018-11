Bei vielen jungen Menschen ist es das erste, was sie morgens, und das letzte, was sie abends machen: Instagram oder andere soziale Medien checken. Und auch dazwischen – auf dem Weg zur Arbeit oder in die Uni, in der Vorlesung oder wenn man gerade irgendwo wartet – wird immer wieder das Handy gezückt und geschaut, was es seit dem letzten Besuch auf den Plattformen Neues gibt. Wenn wir ehrlich sind, verbringen wir täglich manchmal sogar mehrere Stunden in den sozialen Netzwerken.