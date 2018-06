Am Tag der Organspende twittern Menschen ihre Ausweise

Mehr als 10.000 Menschen warten in Deutschland derzeit auf ein Spenderorgan. Und erst in dieser Woche musste die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ihre Hoffnung auf eine neue Lunge, Leber oder Niere noch einmal dämpfen: Die Ergebnisse einer Umfrage, die die BZgA veröffentlicht hat, besagen, dass zwar 84 Prozent der Deutschen die Organspenden positiv sehen – aber nur 36 Prozent einen Organspendeausweis haben. 2017 haben außerdem so wenige Menschen gespendet wie seit 20 Jahren nicht mehr, nämlich nur 797. Der „Tag der Organspende“, der jährlich am ersten Samstag im Juni stattfindet, ist also in diesem Jahr wichtiger denn je.