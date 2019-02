Letztendlich gibt es einige Frauen, die es trotz Tokophobie schaffen, ein Kind zu bekommen. Mit der richtigen Therapie und Fürsorge überstehen Frauen diese Phase der Angst. „Ganz besonders wichtig ist dabei das Gefühl der Bindung und Sicherheit“, so Staudigl. Die Ansätze können ganz verschieden sein: In Frankreich wird häufig mit der Haptonomie gearbeitet, einer Therapieform, bei der durch sanfte Berührungen Vertrauen aufgebaut werden soll. In Schweden haben Frauen in Aurora-Kliniken die Möglichkeit, frühzeitig eine Bindung zu Ärzten, Krankenschwestern und Hebammen aufzubauen. Staudigl ist überzeugt von dieser Praxis: „Wenn ich alle Menschen im Kreißsaal schon vorher kennen gelernt habe, wenn ich weiß, die wollen mir was Gutes und die wissen, dass ich brutale Angst habe – dann fühlt sich das ganz anders an, als in eine Klinik gekarrt zu werden und dann gebären zu müssen.“ In jedem Fall müsse das große Tabu um das Thema aufgebrochen werden.