Tara Wray ist Fotografin. Hintergrund des „Too Tired Project“ ist ihr kürzlich veröffentlichtes Buch „Too Tired for Sunshine“. Auch dort versucht sie, den Schmerz der Krankheit in Kreativität umzuwandeln, ihre Fotos zeigen Einsamkeit, Dunkelheit, absurde Momente. „Mir haben so viele Menschen geschrieben, dass sie sich und ihre Stimmungen in den Bildern des Buches repräsentiert gefühlt haben. Dass sie genau verstehen, was die Bilder transportieren wollen“, erzählt die 40-jährige Kanadierin am Telefon. Die Idee zum Instagram-Account kam ihr ganz spontan. „Ich dachte: Wir brauchen einen Ort, an dem Menschen teilen können, wie es ihnen mit ihrer Depression geht. Man kann gemeinsam einsam sein.“