Wie gehe ich mit dem Tod geliebter Menschen um?

Nicht nur bei der Beerdigung an sich, sondern auch danach bleibt das Grab wichtig. Warum dieser Ort eine so große Bedeutung für Trauernde hat, erzählt mir Kulturwissenschaftler Norbert Fischer, der an der Uni Hamburg zu Trauerkultur forscht: „Für Menschen ist es ein sehr wichtiges Bedürfnis, einen Ort der Erinnerung zu schaffen, der eine Verbindung zu der oder dem Verstorbenen herstellt. Hier können sie ihrer Trauer Ausdruck verleihen.“ Das Grab eignet sich dafür besonders gut, weil es ein öffentlicher Ort ist, zu dem alle Menschen unabhängig vom Verwandtschaftsgrad jederzeit gehen können. Gerade in der ersten Zeit nach ihrem Tod, besuchte auch ich das Grab meiner Freundin so oft ich in der Nähe war, legte Blumen hin und redete mit ihr. Ich fühlte mich fast verpflichtet dazu, als ob ich ihr damit beweisen könnte, dass ich sie nicht vergessen werde. Kein anderes Grab hatte bisher so eine Bedeutung für mich. Vielleicht, weil dort eben kein Großelternteil nach einem langen Leben liegt, sondern zum ersten Mal ein Mensch in meinem Alter.