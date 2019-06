„Es gibt keinen Orden dafür, besonders gut zu trauern“

Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Du musst nicht so schnell wie möglich in dein „altes“ Leben zurück und so tun, als wäre nichts gewesen und sein Tod nur eine kleine Randnotiz. Du musst nicht hoffen, dass alle vergessen, dass es überhaupt passiert ist und dich so niemand mehr darauf anspricht. Und was das Ansprechen angeht: Sehr viele Menschen werden nicht so recht wissen, wie sie mit dir reden sollen. Aber glaub mir, es ist leichter zu versuchen, ihnen die Angst zu nehmen, als jedes Mal wieder ihre Unsicherheit aushalten zu müssen. Es gibt kaum etwas Schlimmeres als zu wissen, dass die Person dir gegenüber an deinen Schmerz denkt, gleichzeitig aber krampfhaft versucht, ihn auf gar keinen Fall anzusprechen. Auch nicht aus Versehen, weil sie Angst hat, dir wehzutun. Meistens klappt das eh nicht, weil der Tod deines Vaters jetzt einfach ein Teil von dir ist. Deswegen sag ihnen, dass sie dich ruhig darauf ansprechen sollen. Wenn du dann drüber sprechen willst, kannst du es tun und wenn nicht, dann nicht.

Manchmal ist es schwer, mit den Menschen um dich herum über alles, worüber du nachdenkst, zu sprechen. Weil es zu persönlich ist oder weil dir die Gedanken vielleicht auch Angst machen. Dafür gibt es Therapeutinnen und Therapeuten. Manchmal hilft es auch, das, was gerade passiert, zu verstehen. Es gibt viele Internetseiten, auf denen über Trauer und Trauerbewältigung gesprochen und geschrieben wird. Dort wird erklärt, was Trauer ist, wofür sie wichtig ist oder in welchen verschiedenen Phasen sie abläuft. Natürlich kann dich das auch verrückt machen oder verunsichern, weil jeder Mensch trauert anders und vielleicht stellst du auch fest, dass dir das alles so gar nicht hilft. Ich glaube nur, dass es sehr wichtig ist, Trauer und Traurigkeit ernst zu nehmen.

Du schaffst das!