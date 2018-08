Möglicherweise wird Schottland seine Vorreiterrolle noch ausbauen

Das Thema „Periodenarmut“ wird in Großbritannien seit Ende 2016 öffentlich diskutiert, nachdem unter anderem eine Szene im Film „I, Daniel Blake“, in der eine weibliche Figur Binden klaut, auf das Problem aufmerksam machte. Wenige Monate später fand man in den Medien außerdem immer wieder Berichte drüber, dass Schülerinnen wegen fehlenden Zugangs zu Binden den Unterricht schwänzten. Seitdem wird in den Sozialen Netzwerken immer wieder eine #FreePeriod gefordert – dass Tampons und Binden also grundsätzlich kostenlos zur Verfügung gestellt werden sollten.