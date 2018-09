Inzwischen wohne ich in einer anderen Stadt und gehe wieder zu einer Frau. Der Zufall wollte es so, vielleicht auch die Bequemlichkeit. Schließlich gibt es inzwischen viel mehr Frauen als Männer in diesem Beruf. Im Jahr 2012 meldete das Deutsche Ärzteblatt einen Anstieg des Frauenanteils bei der Facharztprüfung für Gynäkologie auf 80 Prozent. Auch wenn meine neue Ärztin es lange nicht mit Dr. H. aufnehmen kann, ist sie okay für mich. Denn inzwischen weiß ich sehr gut, was ich will, und Scham spielt kaum noch eine Rolle für mich. Aber für all die jungen Frauen dort draußen wünsche ich mir mehr Ärzte und Ärztinnen, die freundlich sind. Die ihre Patientinnen ernst nehmen. Und bei denen man sich für nichts, aber auch gar nichts schämen muss.