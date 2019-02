Dass Marvin in dem Experiment so viele positive Reaktionen bekam und so oft umarmt wurde, ist für Falk zwar ein sehr erfreuliches Ergebnis, er sagt aber auch: „Man darf nicht vergessen, dass wir in Köln quasi in der schwulen Hauptstadt Deutschlands leben. In anderen, konservativeren Städten wäre das Ergebnis sicher ein anderes“. Es sei bereits in Planung das Experiment auch woanders nochmal zu starten.