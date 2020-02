Wo kommt unser Ekel her?

Schon lange vor dem Internet haben wir unsere Ausscheidungen gewürdigt. Deutschland ist das Land des Flachspülers, das Klo mit der Stufe, auf der alles landet, bevor es in der Kanalisation verschwinden darf. In wohl keinem anderen Land der Welt ist diese Bauart der Klos so weit verbreitet wie hier. Während andernorts schon immer der Tiefspüler bevorzugt wurde, ist auch in Deutschland mittlerweile das Flachspüler-Klo auf dem Rückzug. Wir haben wohl die Lust an ihm verloren. Dabei ist so eine Exkremente-Etagere auch nützlich, der Abstuhlungserfolg lässt sich mit einem Blick analysieren und ärztliche Proben viel einfacher nehmen. Noch so ein deutsches Ding von gestern: das Speibecken. Zwei Griffe und eine Schüssel mit Abfluss an der Wand, vielleicht noch eine Brause zum Nachspülen. In alten Verbindungs- und Wirtshäusern gibt es sie manchmal noch. Wer zu viel gesoffen hat, kann hier all das loswerden, was nicht bleiben, sondern zum Mund hinaus will.