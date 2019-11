Warum lassen sich Menschen freiwillig Chips implantieren?

Bendel stimmt Leons Argument, der Chip sei der sicherste Speicher, ein Stück weit zu. „Man kann den Chip natürlich nicht verlieren. Und für einen Dieb ist es nicht so einfach, ihn mitzunehmen, weil er nicht in der Gegend herumliegt“, sagt er. Es gibt aber auch andere Technologien: Neben den NFC-Chips kann man sich auch RFID-Chips implantieren lassen. Viele von ihnen sind auf mittlere Distanzen ausgerichtet und können ganz leicht getrackt werden. „Dies wurde schon vor Jahren in amerikanischen Shopping Malls gemacht – mit Hilfe von Chips, die in der Kleidung oder in Schuhen stecken“, erklärt Bendel. In erster Linie sollen die Chips, die zum Beispiel in Pflege-Etiketten versteckt sind, dabei helfen, Warenströme zu verfolgen. Theoretisch kann dadurch jedoch auch ein Bewegungsprofil des Käufers erstellt werden.