Warum Videos vom Pickel-Ausdrücken auf Youtube der Hit sind

Heißt das, dass Pickelvideos einen unterdrückten Trieb befriedigen, dem wir sonst nicht nachgehen?

Zum einen das, zum anderen haben diese Videos auch einen Lerneffekt. Wenn man sich im Internet anschaut, wie Pickel ausgedrückt werden, lernt man etwas darüber, was passiert, wenn man auch so eine Stelle hat, wie man damit umgeht und was die möglichen Konsequenzen sind. Aus dem gleichen Grund sehen sich Menschen auch Horrorfilme an. Sie können virtuell Angst erleben, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Und gleichzeitig lernen sie, wie sie beispielsweise Situationen vermeiden, in denen sich jemand im Dunkeln von hinten anschleicht oder sie lernen, was sie tun können, wenn es doch passiert.