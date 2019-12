Wieso kennen wir keine Hausmittel mehr?

Was mir bei einem Magen-Darm-Infekt mal empfohlen wurde und mich begeistert hat, ist die Morosche Karottensuppe: Karotten werden so lange in gesalzenem Wasser gekocht, bis sie fast zerfallen, dann püriert. Man vermutet, dass durch die lange Kochzeit Stoffe entstehen, die die schädlichen Darmkeime blockieren und verhindern, dass sie sich an der Darmwand festsetzen. Der Entdecker dieser Suppe, der Kinderarzt Ernst Moro rettete mit dieser Suppe Anfang den 20. Jahrhunderts viele Leben. Heute ist sie in Vergessenheit geraten.

Ja, dieser Wirkmechanismus ist sehr spannend. Es ist übrigens ein ähnlicher, der der Behandlung chronischer Harnwegsinfekte mit Cranberryextrakten zugrunde liegen soll: die darin enthaltenden Substanzen heften sich an die E.coli-Bakterien, so dass sie sich nicht mehr an die Blasenwand heften können und befördern sie dann durch den Urin nach draußen.