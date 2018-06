„Als wolle der Körper die Fehlgeburt rückgängig machen“

Welchen Umgang wünschst du dir im Bezug auf die Trauer?

Ich habe das Gefühl, dass traurigen Ereignissen und Verlusten in unserer Gesellschaft nicht mehr so viel Raum gegeben wird. Früher wurden etwa acht Wochen die Spiegel verhängt oder sich ein Jahr lang schwarz gekleidet. Somit war klar: Da trauert jemand und der funktioniert vielleicht grade nicht so gut, diese Person muss man unterstützen. Nach meinen Fehlgeburten hatte ich das Gefühl, die Menschen wissen nicht, wie sie mich unterstützen sollen. Sie haben mir zwar gesagt: „Melde dich, wenn Du was brauchst“, aber oft wusste ich in dem Moment gar nicht, was ich brauchen könnte. Ich hätte mir einfach gewünscht, eine Woche lang heulen zu dürfen.