Das sind die schlimm-besten Weihnachtsfilme zum Streamen

Die Temperaturen sinken, es wird immer früher dunkel, an jeder Ecke riecht es nach Glühwein, und egal, wie sehr man schnulzige Filme sonst verabscheut: Sich an einem nassen, kalten und dunklen Sonntag im warmen Bett einen kitschigen Weihnachtsfilm reinzuziehen, klingt gerade gar nicht mal so schlecht. Das wissen auch die Streamingdienste, die sich mal wieder gegenseitig mit ihrem Angebot an Weihnachtsfilmen übertreffen. So hat alleine Netflix in den vergangenen Wochen mehrere Eigenproduktionen veröffentlicht, unter anderem „Weihnachten in der Wildnis”, „A Knight before Christmas” und „Tage wie diese”. Und damit ihr euch die Filme nicht alle selbst ansehen müsst, haben wir uns unserer vorweihnachtlichen Lieblingsaktivität gewidmet: Weihnachtsfilme binge-watchen und darüber herziehen, wie unrealistisch und kitschig sie sind. Wir fangen mit dem schlimmsten an und arbeiten uns vor ...