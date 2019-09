Was du auch nach 25 Jahren nicht über „Friends“ wusstest

„So no one told you life was gonna be this waaaaaaay…“ – Wenn du jetzt mental (oder vielleicht sogar physisch) vier Mal in die Hände geklatscht hast, bist du in diesem Artikel genau richtig. Auf den Tag 25 Jahre ist es nun her, dass Rachel Green verheult und im Hochzeitskleid in ein New Yorker Café namens Central Perk stürmte, auf der Suche nach ihrer Schulfreundin Monica Geller.