In Neukölln scheint heute kein Mond, zumindest nicht auf der Karl-Marx-Straße. Dafür leuchten die goldenen Zeiger der Rathausuhr, viel mehr aber noch die Leuchtwerbung für Fitnessstudios, Dönerläden, arabische Supermärkte und das winzige Sushirestaurant, vor dem nur amerikanische Touristen sitzen. Am hellsten von allem blinken die Arcaden, das Einkaufszentrum, in dessen Kino im obersten Stockwerk man an diesem Abend eine Erfahrung der besonderen Art machen kann: Die ersten beiden Folgen der zweiten Staffel von „4 Blocks“, die ab dem 11. Oktober auf TNT Serie läuft, haben hier Kinopremiere – in dem Viertel, in dem sie spielen und entstanden sind. Entsprechend repräsentiert das Publikum der insgesamt sieben so gut wie ausverkauften Vorführungen diesen Teil Berlins in all seiner Widersprüchlichkeit: Auf der einen Seite die Hipster, auf der anderen die Gangster. Sie teilen sich die Kieze und heute auch das Kino. Die einen wollen unterhalten werden, die anderen sich in der Serie wiederfinden.