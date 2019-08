In „The Boys“ kämpfen Superhelden für Ruhm und Geld

Die bösen guten Jungs aus „The Boys“ sind aber noch interessanter. Die Serie spielt zwar in einer Welt voller Superhelden, sie präsentiert sich aber auch als Momentaufnahme unserer Gesellschaft. Als die junge Starlight (Erin Moriarty) in das weltberühmte Superhelden-Team der Sieben berufen wird, ist sie außer sich vor Freude – bis Team-Kollege Deep (Chace Crawford) zum Einstand einen Blowjob von ihr fordert. Was in der Comic-Vorlage lediglich dazu diente, die Leserschaft zu schockieren, bekommt im Kontext der #metoo-Debatte eine ganz neue Dimension.