Andy King wurde vor kurzem weltweit bekannt. Grund war eine Szene aus der Netflix-Doku „Fyre: The Greatest Party That Never Happened“ über das Festival auf den Bahamas, das zu einem Planungs-Desaster wurde. Er erzählt dort, wie er drauf und dran war, einem Zollbeamten einen zu blasen, damit der die dringend benötigten Wasser-Vorräte freigibt.