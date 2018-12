Fans der Serie werden sich an einige legendäre Momente erinnern: Als Schotty in „Der Fluch“ in Staffel Vier in einer alten Villa putzen muss, in der Reimpflicht herrscht, zum Beispiel. „Eine Sache, die dieses Haus betrifft und ich schwöre Ihnen, ich bin nicht bekifft“, sagt der Schlossherr gleich zu Beginn zu Schotty, „Ein Fluch belastet diese Villa, übrigens steht hinter ihnen ein Gorilla.“ Wer nicht reimt, wird bestraft – Schotty muss so lange wieder von vorne mit dem Arbeiten beginnen, bis er wohl oder übel selbst reimt. Widerwillig und missmutig. Und das ist ziemlich witzig.