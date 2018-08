Da es in diesem Jahr ja mal wieder kein Sommerloch gab, war der Themen-Tisch auch ansonsten reich gedeckt und so arbeitete sich Böhmermann im (ziemlich nicen) Stand-Up und danach im Sit-Up an einem Thema nach dem anderen ab: Fußball-Weltmeisterschaft, der beinahe Zusammenbruch der Regierungskoalition, die in einer Höhle gefangene thailändische Fußballmannschaft, Özils Rücktritt, die eingestürzte Brücke in Genua, Pegida-Demo in Dresden, der braune Mob in Chemnitz, Löws beleidigte „Er-meldet-sich-nicht-bei-mir“-Pressekonferenz. Man merkt, es gibt Redebedarf. Nur ein Thema wurde bewusst ausgelassen, denn: „Über Horst Seehofer brauchen wir nicht sprechen.“