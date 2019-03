Rund vier Minuten wurden aus dem über zwei Stunden langen Film entfernt: Darunter Drogen-Szenen und solche, die Mercury in seinen intimen Beziehungen zeigten. Selbst eine Szene, in der Mercury sein Mikro in der Nähe seiner Leiste hält, durfte nicht im Film bleiben. Eine andere Szene, in der Mercury seiner damaligen Partnerin seine Bisexualität gestand, wurde rausgeschnitten. Die Zuschauer erfahren nicht, warum ihre Beziehung auseinanderbrach. Noch 2005 hat China den Oscar-prämierten Film „Brokeback Mountain“ verboten. Er behandelte die Liebesbeziehungen zweier Cowboys. Und auch andere Filme mit LGBT-Inhalten aus den letzten Jahren wie der Oscar-Gewinner „Moonlight“ oder „Call me by your Name“ wurden in China nicht veröffentlicht.