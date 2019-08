Der Trailer zum „Breaking Bad“-Film ist da

Seit 2018 bekannt wurde, dass Vince Gilligan, der Regisseur und Drehbuchautor der Serie, an einer Fortsetzung von „Breaking Bad“ arbeitet, gab es nur wenige Infos über das geplante Sequel. Klar war nur, es würde um Jesse Pinkman als Hauptfigur gehen. Auch jetzt bleiben Details weiterhin unbekannt. In einem eher vagen Statement beschreibt Netflix den Plot so: „Im Anschluss an seine dramatische Flucht aus der Gefangenschaft muss Jesse Pinkman (gespielt von Aaron Paul) mit der Vergangenheit abschließen, um sich eine Art Zukunft aufzubauen.“