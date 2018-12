Kurz kommt Annalena Baerbock zu Wort, in dieser Sendung eindeutig die interessanteste Figur, weil sie bereit ist, authentisch davon zu berichten, was es heißt, Parteivorsitzende zu sein. Das heißt, sie wäre dazu bereit. Sie will zum Beispiel in einer Szene ansetzen zu erzählen, dass sie Angst hat, das Leben ihrer Kinder zu verpassen. Aber da wird sie schon von der nächsten orchestrierten Frage Roches „Deine Eltern sind doch ziemlich früh gestorben, oder?“ an Tim Wiese unterbrochen . Spätestens, und zwar wirklich allerspätestens hier, wird klar, dass die Gäste nicht etwa über sich selbst und ihre Ängste reden, weil es in der warmen Holzhütte mit dem frischen, gegrillten Fisch so herzausschüttungs-heimelig ist. Sondern weil Roche einfach so dreist danach fragt.