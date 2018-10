So zeigt der Auftritt einmal mehr: Auch beim Biertrinken und Feiern kann man dem Bedürfnis nachgeben, über das zu sprechen, was in unserer Gesellschaft schiefläuft. Und das, was Heufer-Umlauf anspricht, kann man eben gar nicht oft genug sagen. Bis sich irgendwann, hoffentlich bald, endlich mal was ändert.