Wie „Stranger Things, nur besser“ wurde die Serie „Dark“ oft beschrieben. ­Wahlweise auch „wie Stranger Things, nur schlechter“ – die Geister scheiden sich an der 2017 erschienen Thriller-Sci-Fi-Serie von Regisseur Baran bo Odar. Sicher ist, dass „Dark“ deutscher ist als „Stranger Things“. Die Serie wurde von Netflix in Deutschland entwickelt, gefilmt und produziert. Ab dem 21. Juni wird man die zweite Staffel auf Netflix sehen können. Dann wird sich entscheiden, ob die Serie das Versprechen des komplexen und emotionalen Storytellings einlösen kann, das sie in der ersten Staffel gegeben hatte.