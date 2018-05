Was Alan Rickman über Severus Snape dachte

Allerdings findet sich nicht nur Negatives über die Rolle des Snape in den Dokumenten. „Harry Potter“-Schöpferin Joanne K. Rowling schrieb Rickman zum Beispiel, dass sie sein Auftritt in „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 2“ zu Tränen gerührt hatte und dankte ihm für die Darstellung ihrer komplexesten Figur. Und auch ansonsten enthält der Nachlass viele positive Töne, zum Beispiel Fanpost von Nicole Kidman und von Harry-Darsteller Daniel Radcliffe. Der schrieb Rickman eine Postkarte, in der er ihn für seine Performance in einem Theaterstück lobte und ihm frohe Weihnachten wünschte – wohl vor der Zusammenarbeit in den Potter-Filmen und als kleiner Junge mit Krakelschrift: