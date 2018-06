Der neue Travolta-Film „Gotti“ ist so schlecht, dass er auf einer exklusiven Liste landet

Mit diesen Kritiken hat es „Gotti“ auf eine sehr exklusive Liste geschafft. Gerade mal 35 Filme haben in ebenso vielen Jahren so durchgehend schlechte Kritiken erhalten, dass sie null Prozent auf „Rotten Tomatoes“ erhalten haben. Besonders fies: Der älteste Film auf der Liste ist „Staying Alive“, ein Tanzfilm von 1983 mit John Travolta in der Hauptrolle.