Genauso so geht der deutsche Zuschauer auch deutsche Serien. Man geht von vorn herein davon aus, enttäuscht zu werden – und hat verständlicherweise von vorn herein nicht so wirklich Lust auf das Ganze. Wer trotzdem einschaltet, sucht vom ersten Bild an nach Fehlern und Fettnäpfchen, die die böse Vorahnung bestätigen. So werden vielversprechende neue Produktionen entweder direkt aufs Abstellgleis gestellt oder noch vor Erstausstrahlung tot geredet.

Beispiele für hochkarätige Serien aus deutscher Produktion gab es in den letzten Jahren reichlich. Die ZDF-Serien „Verbrechen“ und „Schuld“ boten nachdenklich machende Krimi-Unterhaltung weit abseits des „Tatort“-Standards. Die Mystery-Serie „Weinberg“ hielt scheinbar mühelos Schritt mit Genre-Größen wie „Twin Peaks“. „Morgen hör ich auf“ wurde gar als deutsche Antwort auf „Breaking Bad“ gehandelt. Darüber gab es bei Twitter aber nichts zu lesen. Die Serien heimsten zahlreiche Auszeichnungen ein, konnten aber kein breites Publikum für sich gewinnen.

Wenn man von deutschen Serien Unterhaltung auf Hollywood-Niveau erwartet, muss man ihnen denselben Spielraum einräumen

Um das zu ändern, starten Sender und Macher immer wieder groß angelegte Werbekampagnen für ihre Serien. Auch das geht allerdings gern mal nach hinten los. Nicht nur „Dogs of Berlin“ fiel diesem Phänomen zum Opfer; 2015 scheiterte bereits „Deutschland 83“ an überhöhten Erwartungen. Kein Wunder: Eine Serie, die noch vor ihrer Premiere ohne jede Ironie als „beste Serie der Welt“ angepriesen wird, kann doch eigentlich nur verlieren. Als die erste Folge des soliden Spionage-Thrillers endlich bei RTL lief, war der Hype längst zu groß, um ihm noch gerecht werden zu können. Aus einer starken Serie wurde über Nacht ein Quotenflop. Ob „Dogs of Berlin“ nach den ätzenden Kritiken eine zweite Staffel bekommt, bleibt abzuwarten.

Die Lösung des Problems kann natürlich nicht darin bestehen, jede deutsche Serie hochzujubeln, nur weil sie aus Deutschland kommt. Niemand muss „Dogs of Berlin“ mögen, und neben vielen guten gibt es selbstverständlich auch viele schlechte deutsche Serien. Aber vielleicht macht es Sinn, das Ganze beim nächsten Mal offener anzugehen. Wenn man von deutschen Serien Unterhaltung auf Hollywood-Niveau erwartet, dann muss man ihnen eben auch denselben Spielraum einräumen wie Hollywood. Und bereit sein, sich erstmal auf die Welt der Serie einzulassen und dann abzuwarten, ob sie einen dort halten kann. Einschalten, anschauen, wirken lassen – funktioniert sonst ja auch.